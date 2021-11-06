«Брентфорд» — «Норвич»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Норвич Сити» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Норвич Сити».



«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Йёргенсен, Генри, Йенсен, Нёргор, Янельт, Канос, Тони, Мбемо.



Запасные: Кокс, Гуд, Расмуссен, Стевенс, Томпсон, Бидструп, Ониика, Форсс, Годдос.



«Норвич»: Крул, Уильямс, Омобамиделе, Гибсон, Ааронс, Рашица, Маклин, Лис-Мелу, Норманн, Дауэлл, Пукки.



Запасные: Ганн, Яннулис, Гилмор, Плахета, Рупп, Лунги, Айда, Сарджент, Дзолис.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.