«Брайтон» — «Ньюкасл»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Ньюкасл».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Кейт Страуд.
«Брентфорд» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (25). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 6 ноября 2021
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