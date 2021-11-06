Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Мы всегда хорошо играем на «Олд Траффорд». Здесь мы выиграли гораздо больше матчей, чем на любом другом стадионе. Уверенное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Плюс три очка.
Мы должны были забивать больше? Все нормально. Несмотря на то, что я очень требователен, мы очень требовательны к себе, я очень доволен. «Манчестер Юнайтед» достаточно опасен. Поэтому мы играли очень организованно.
Сегодня мы выступили так, как нам было нужно. 2:0 – хороший результат, чувствовал, что ничего не нужно менять. Самое главное, что мы приехали на «Олд Траффорд» и можем сказать, что команда хорошо выступила. Я очень рад этому, особенно после шести лет работы в «Манчестер Сити». Мы старались вести свою игру», — цитирует Гвардиолу BBC.
- 6 ноября 2021
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