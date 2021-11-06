«Сельта» — «Барселона»: Фати вывел вперёд гостей на 5-й минуте матча

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго проходит матч 13-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Барселона».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился нападающий Ансу Фати, ему ассистировал Жорди Альба.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогают ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Барселона».
«Барселона» набрала 16 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (11) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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