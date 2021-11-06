Жена Лоськова рассказала о потасовке фанатов на матче «Галатасарая» и «Локомотива»

Ольга Лоськова, супруга бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова, рассказала о потасовке с участием фанатов «Галатасарая» во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с железнодорожниками (1:1).

«В общем-то, ничего особо страшного там не произошло. Вернувшись домой, прочитала, якобы турки напали на наших болельщиков, не попавших на гостевой сектор, и сильно этому удивилась. Ничего подобного не было. Я уже бывала на матчах в Турции и предполагала, что будут какие-то проявления агрессии, но в этот раз всё было довольно спокойно.

Около 200 наших болельщиков посадили на гостевой сектор, наверху возле углового флага. А мы, человек 35, сидели на выделенных «Локомотиву» местах по центру, чуть левее скамейки «Галатасарая», по соседству с турками. Всё началось, когда Едвай пошёл давать флеш-интервью у поля. В него полетели с трибун бутылки с водой, и он ушёл. После этого часть местных фанатов начала кричать своим же что-то типа: «Зачем вы это устраиваете?» У них между собой вспыхнул конфликт, а мы оказались чётко посередине между ними.

Не могу сказать, что нас держали в оцеплении, но вокруг сидели полицейские и стояли стюарды. На протяжении всего матча не было никаких эксцессов. К нам вообще не проявляли никакого внимания. А когда они начали переругиваться, часть болельщиков с левой стороны вздумала прорваться к своим оппонентам — как раз через наш огороженный островок. Вот и всё. Полицейские сработали оперативно — раздвинули две конфликтующие кучки. А потом на сектор зашёл местный ОМОН — в касках, со щитами — и взял нас в оцепление.

Единственное, когда заварушка началась, в нас полетели монеты, стаканчики, но это было явно не в наш адрес. Когда мы выиграли в Турции в 2002 году — вот тогда было реально страшно: в сектор «Локо» летели заточенные монеты, весь стадион полыхал файерами. Сейчас я не увидела ничего такого, чтобы можно было кричать: «Вау, караул».



Всё в порядке. Никто не пострадал, потому что полиция сработала очень оперативно. Стадион покинули тоже без эксцессов», — сказала жена Лоськова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.