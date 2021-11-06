«Челси» — «Бёрнли»: Хаверц вывел хозяев вперёд
Поделиться
Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли».
Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «аристократов» Кай Хаверц, ему ассистировал Рис Джеймс.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Помогают ему ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Майкл Солсбери.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бёрнли».
Лондонский «Челси» набрал 25 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (7) — на 18-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
17:11
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:41
-
15:34
-
15:30
Партнерский контент