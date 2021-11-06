«Челси» — «Бёрнли»: Хаверц вывел хозяев вперёд

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли».



Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «аристократов» Кай Хаверц, ему ассистировал Рис Джеймс.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Помогают ему ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бёрнли».



Лондонский «Челси» набрал 25 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (7) — на 18-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».