Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» нанёс больше ударов по воротам де Хеа, чем Эдерсона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Юнайтед» нанёс больше ударов по воротам де Хеа, чем Эдерсона…Такого не может быть!» — написал Фердинанд в «Твиттере».



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» завершился победой гостей со счётом 2:0. Автогол забил защитник «красных дьволов» Эрик Бейи, ещё один гол записал на свой счёт полузащитник «горожан» Бернарду Силва.



«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (23) – на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.

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