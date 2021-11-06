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Шварц поделился впечатлениями от победы «Динамо» над «Краснодаром»

Шварц поделился впечатлениями от победы «Динамо» над «Краснодаром»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Хочу сказать, что я горд командой, качеством игры и самоотдачей, особенно в обороне. Сегодня у нас не было важных игроков и команда проявила себя с лучшей стороны. Могли лучше сыграть в контратаках, но я рад, что мы добились победы и трёх очков. Также рад той энергии, которую мы показали.

Варелы не было, потому что у него мышечное повреждение, получил он его на предыгровой тренировке. Но Сергей Паршивлюк сыграл надёжно и очень командно. Кутицкий — воспитанник академии, это ещё более ярко открывает его первый полный матч в РПЛ. У него была важная роль, и его спокойствие передалось всей команде. Ему нужно каждодневно тренироваться, слушать теорию, только так он будет повышать свой уровень игры», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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