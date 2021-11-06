«Сочи» — ЦСКА: Юсупов забил быстрый гол
Поделиться
В эти минуты в «Сочи» на стадионе «Фишт» проходит матч 13-го тура РПЛ. «Сочи» принимает ЦСКА.
Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте. Хозяев вперёд вывел полузащитник Артур Юсупов.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
Новость по теме«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:40
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:34
Партнерский контент