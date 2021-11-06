Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» дома проиграло «Ворскле», победный гол забил экс-игрок «Уфы»

Киевское «Динамо» дома проиграло «Ворскле», победный гол забил экс-игрок «Уфы»
Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло «Ворскле». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:2.

На 34-й минуте первый гол забил нападающий гостей Ранжел, результативную передачу ему отдал бывший полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. На 74-й минуте Тилль удвоил преимущество «Ворсклы», реализовав пенальти. Спустя шесть минут гости остались в меньшинстве после удаления нападающего Даниила Кравчука, получившего вторую жёлтую карточку. В добавленное время один гол отыграл Витиньо.

«Динамо», на счету которого 35 очков в 14 матчах, продолжает занимать первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Ворскла» набрала 28 очков и поднялась на третье место. У идущего на второй позиции «Шахтёра» (32) есть матч в запасе.

Украина - Премьер-лига. 14-й тур
06 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
1 : 2
Ворскла
Полтава
0:1 Ранжел – 34'   0:2 Тилль – 74' (пен)   1:2 Витиньо – 90+5'
Удаления: нет / Кравчук – 80'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021