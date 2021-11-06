Киевское «Динамо» дома проиграло «Ворскле», победный гол забил экс-игрок «Уфы»

В матче 14-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло «Ворскле». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:2.
На 34-й минуте первый гол забил нападающий гостей Ранжел, результативную передачу ему отдал бывший полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. На 74-й минуте Тилль удвоил преимущество «Ворсклы», реализовав пенальти. Спустя шесть минут гости остались в меньшинстве после удаления нападающего Даниила Кравчука, получившего вторую жёлтую карточку. В добавленное время один гол отыграл Витиньо.
«Динамо», на счету которого 35 очков в 14 матчах, продолжает занимать первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Ворскла» набрала 28 очков и поднялась на третье место. У идущего на второй позиции «Шахтёра» (32) есть матч в запасе.
- 6 ноября 2021
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