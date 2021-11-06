«Сельта» — «Барселона»: Нолито забил гол в ворота каталонцев

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго проходит матч 13-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Барселона».



На 74-й минуте игрок «Сельты» Нолито забил, голевую передачу отдал Франко Серви.

Гол Нолито:

Ранее на 5-й минуте отличился нападающий «Барселоны» Ансу Фати, ему ассистировал Альба. На 18-й минуте гол забил полузащитник Серхио Бускетс, ему ассистировал Нико Гонсалес.



На 34-й минуте игры нападающий Мемфис Депай с передачи Жорди Альбы нанёс результативный удар. На 52-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас забил гол в ворота «Барселоны».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогают ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Барселона».



«Барселона» набрала 16 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (11) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».