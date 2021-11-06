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«Норвич» обыграл на выезде «Брентфорд», Норманн забил гол

«Норвич» обыграл на выезде «Брентфорд», Норманн забил гол
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Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Норвич Сити». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился полузащитник гостей Матиас Норманн.

На 29-й минуте нападающий «канареек» Теэму Пукки реализовал пенальти в ворота «Бретфорда».

На 60-й минуте игры защитник хозяев Рико Генри забил гол с передачи Самана Годдос.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему будут Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

«Брентфорд» набрал 12 очков в 11 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (5) — на 19-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
06 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 2
Норвич Сити
Норидж
0:1 Норманн – 6'   0:2 Пукки – 29' (пен)   1:2 Генри – 60'
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