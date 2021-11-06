«Норвич» обыграл на выезде «Брентфорд», Норманн забил гол

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Норвич Сити». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился полузащитник гостей Матиас Норманн.



На 29-й минуте нападающий «канареек» Теэму Пукки реализовал пенальти в ворота «Бретфорда».



На 60-й минуте игры защитник хозяев Рико Генри забил гол с передачи Самана Годдос.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему будут Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.



«Брентфорд» набрал 12 очков в 11 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (5) — на 19-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».