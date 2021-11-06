«Барселона» упустила победу над «Сельтой» в добавленное время, команды забили 6 мячей

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 13-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Барселону». Команды сыграли вничью — 3:3.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился нападающий «Барселоны» Ансу Фати, ему ассистировал Альба. На 18-й минуте гол забил полузащитник Серхио Бускетс, ему ассистировал Нико Гонсалес.

Фати открывает счёт в матче:

Результативный удар Бускетса:

На 34-й минуте игры форвард Мемфис Депай с передачи Жорди Альбы нанёс результативный удар.

Депай доводит счёт до разгромного:

На 52-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас забил гол в ворота «Барселоны». На 74-й минуте игрок «Сельты» Нолито сократил отставание своей команды в счёте до минимального.

Гол Аспаса:

Мяч Нолито в ворота «Барселоны»:

В добавленное ко второму тайму время Аспас сравнял счёт, голевую передачу отдал Хавьер Галан.

Аспас оформляет дубль:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.



«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».