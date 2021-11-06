Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» упустила победу над «Сельтой» в добавленное время, команды забили 6 мячей

«Барселона» упустила победу над «Сельтой» в добавленное время, команды забили 6 мячей
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 13-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Барселону». Команды сыграли вничью — 3:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился нападающий «Барселоны» Ансу Фати, ему ассистировал Альба. На 18-й минуте гол забил полузащитник Серхио Бускетс, ему ассистировал Нико Гонсалес.

Фати открывает счёт в матче:

Результативный удар Бускетса:

На 34-й минуте игры форвард Мемфис Депай с передачи Жорди Альбы нанёс результативный удар.

Депай доводит счёт до разгромного:

На 52-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас забил гол в ворота «Барселоны». На 74-й минуте игрок «Сельты» Нолито сократил отставание своей команды в счёте до минимального.

Гол Аспаса:

Мяч Нолито в ворота «Барселоны»:

В добавленное ко второму тайму время Аспас сравнял счёт, голевую передачу отдал Хавьер Галан.

Аспас оформляет дубль:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.

«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

Испания - Примера. 13-й тур
06 ноября 2021, суббота. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Фати – 5'   0:2 Бускетс – 18'   0:3 Депай – 34'   1:3 Аспас – 52'   2:3 Нолито – 74'   3:3 Аспас – 90+6'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021