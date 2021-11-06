«Сочи» — ЦСКА: Зайнутдинов сократил отставание гостей в счёте

В эти минуты в «Сочи» на стадионе «Фишт» проходит матч 13-го тура РПЛ. «Сочи» принимает ЦСКА.
Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте. Хозяев вперёд вывел полузащитник Артур Юсупов. На 12-й минуте Матео Касьерра удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой Игоря Дивеева. А затем он же забил третий мяч хозяев.
ЦСКА сумел сократить отставание в начале второго тайма. На 57-й минуте Бактиёр Зайнутдинов после углового отправил мяч головой в дальний угол.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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