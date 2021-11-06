«Бавария» обыграла «Фрайбург», одержав четвёртую победу подряд в Бундеслиге
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В матче 11-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» переиграла «Фрайбург». Матч проходил на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 2:1.
Голы в составе хозяев забили полузащитник Леон Горецка и форвард Роберт Левандовски. У «Фрайбурга» отличился хавбек Яник Хаберер.
«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 28 очков. «Фрайбург» (22) занимает третье место. Мюнхенцы одержали четвёртую победу подряд в чемпионате Германии. В последний раз в Бундеслиге «Бавария» проигрывала «Айнтрахту» (1:2).
Германия - Бундеслига. 11-й тур
06 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Горецка – 30' 2:0 Левандовски – 75' 2:1 Хаберер – 90+3'
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Бохум» — «Хоффенхайм» — 2:0
«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:0
«Штутгарт» — «Арминия» — 0:1
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