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«Бавария» обыграла «Фрайбург», одержав четвёртую победу подряд в Бундеслиге

«Бавария» обыграла «Фрайбург», одержав четвёртую победу подряд в Бундеслиге
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В матче 11-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» переиграла «Фрайбург». Матч проходил на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 2:1.

Голы в составе хозяев забили полузащитник Леон Горецка и форвард Роберт Левандовски. У «Фрайбурга» отличился хавбек Яник Хаберер.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 28 очков. «Фрайбург» (22) занимает третье место. Мюнхенцы одержали четвёртую победу подряд в чемпионате Германии. В последний раз в Бундеслиге «Бавария» проигрывала «Айнтрахту» (1:2).

Германия - Бундеслига. 11-й тур
06 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Горецка – 30'   2:0 Левандовски – 75'   2:1 Хаберер – 90+3'

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Бохум» — «Хоффенхайм» — 2:0

«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:0

«Штутгарт» — «Арминия» — 0:1

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