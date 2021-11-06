«Галатасарай» потребовал присудить себе победу в матче Лиги Европы с «Локомотивом»

Пресс-служба «Галатасарая» сообщила о подаче протеста на результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.



«Галатасарай» ссылается на то, что во время матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина.



«Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с «Локомотивом». Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён», — говорится в «твиттере» «Галатасарая».



«Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. «Галатасарай» (8) возглавляет турнирную таблицу.

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