«Галатасарай» потребовал присудить себе победу в матче Лиги Европы с «Локомотивом»
Поделиться
Пресс-служба «Галатасарая» сообщила о подаче протеста на результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.
«Галатасарай» ссылается на то, что во время матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина.
«Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с «Локомотивом». Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён», — говорится в «твиттере» «Галатасарая».
«Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. «Галатасарай» (8) возглавляет турнирную таблицу.
Новость по теме«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
21:49
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:54
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:29
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:40
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:03
Партнерский контент