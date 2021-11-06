«Сочи» разгромил ЦСКА, забив три мяча в первом тайме

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 13-го тура РПЛ. «Сочи» принимал ЦСКА.



Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. Уже в начале встречи южане забили три мяча. Уже на 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча.



ЦСКА удалось отыграть один мяч на 57-й минуте. Бактиёр Зайнутдинов после подачи с углового отправил мяч головой в ворота. А уже в концовке Игорь Юрганов поставил точку, отличившись после углового.



«Сочи» набрал 27 очков и упрочил позиции на 2-м месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает 5-е место, набрав 23 очка.