Линекер: очередное уничтожение «Манчестер Юнайтед», они могут пригласить Конте…Погодите-ка
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
«Очередное уничтожение «Манчестер Юнайтед». Они всегда могут пригласить Конте…Погодите-ка», — написал Линекер в «Твиттере».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» завершился победой гостей со счётом 2:0. Автогол забил защитник «красных дьволов» Эрик Бейи, ещё один гол записал на свой счёт полузащитник «горожан» Бернарду Силва.
Напомним, в некоторых СМИ сообщалось, что итальянский тренер Антонио Конте может прийти на смену действующему наставнику «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру. Однако 2 ноября итальянец подписал контракт с «Тоттенхэм Хотспур».
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