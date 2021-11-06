Линекер: очередное уничтожение «Манчестер Юнайтед», они могут пригласить Конте…Погодите-ка

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Очередное уничтожение «Манчестер Юнайтед». Они всегда могут пригласить Конте…Погодите-ка», — написал Линекер в «Твиттере».



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» завершился победой гостей со счётом 2:0. Автогол забил защитник «красных дьволов» Эрик Бейи, ещё один гол записал на свой счёт полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

Напомним, в некоторых СМИ сообщалось, что итальянский тренер Антонио Конте может прийти на смену действующему наставнику «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру. Однако 2 ноября итальянец подписал контракт с «Тоттенхэм Хотспур».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».