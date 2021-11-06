«Шансов нет». Арбитр Федотов – о требовании «Галатасарая» переиграть матч с «Локомотивом»

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал жалобу «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1). Ранее «Галатасарай» потребовал засчитать сопернику поражение или переиграть матч из-за того, что арбитр не удалил Дмитрия Живоглядова, получившего две жёлтые карточки.
«Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет. Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Живоглядова не было жёлтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были.
Может, арбитр забыл, что показал карточку. Может, решил, что Живоглядов не увидел карточку в начале. Это было в одном эпизоде, в протоколе второй карточки тоже нет. Даже если он его хотел удалить, но не удалил – шансов на переигровку нет. Как я уже говорил: это не повлияло на результат», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 6 ноября 2021
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