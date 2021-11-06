«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в компенсированное время
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В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0.
На 73-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Никола Миленкович получил вторую жёлтую карточку. В добавленное время защитник туринской команды Хуан Куадрадо забил победный мяч. Куадрадо совершил отличный сольный проход и нанёс удар в правый нижний угол ворот, голкипер «Фиорентины» Пьетро Терраччано был бессилен.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин участия в матче не принимал.
«Ювентус» в 12 матчах набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в таблице Серии А. «Фиорентина» (18) — восьмая. Лидером соревнований является «Наполи» (31).
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