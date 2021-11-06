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И. о. наставника «Барселоны» высказался о ничьей в матче с «Сельтой»

И. о. наставника «Барселоны» высказался о ничьей в матче с «Сельтой»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой».

«Когда всё идёт немного не по плану, когда приходится делать три замены из-за травм, командная игра ломается. Во втором тайме мы играли не так хорошо, что привело к ничьей.

Моя работа омрачена сегодняшним результатом. Первый тайм был очень хорош, что радует. Я старался передать команде технические и тактические знания, которые у меня были. У Хави своя роль, он должен добиться максимума от игроков», — цитирует Бархуана Marca.

Матч «Сельта» — «Барселона» завершился вничью – 3:3. За хозяев дубль оформил Яго Аспас, ещё один мяч забил Нолито. За каталонцев по разу отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

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