«Реал» — «Райо Вальекано»: стартовые составы команд на матч 13-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Райо Вальекано» на матч 13-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано».



«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Камавинга, Винисиус, Бензема, Асенсио.



Запасные: Фуидиас, Лунин, Начо, Гутьеррес, Вальехо, Марсело, Иско, Бланко, Васкес, Азар, Йович.



«Райо Вальекано»: Димитриевски, Ф. Гарсия, Катена, Савельич, Балиу, Мартин, Комесанья, А. Гарсия, Трехо, Паласон.



Запасные: Зидан, Эрнандес, Мараш, Родригеш, Сисс, Лопес, Посо, Суарес, Бебе, Фалькао, Гвардиола, Мартин.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.