«Реал» — «Райо Вальекано»: стартовые составы команд на матч 13-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Райо Вальекано» на матч 13-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано».
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Камавинга, Винисиус, Бензема, Асенсио.
Запасные: Фуидиас, Лунин, Начо, Гутьеррес, Вальехо, Марсело, Иско, Бланко, Васкес, Азар, Йович.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Ф. Гарсия, Катена, Савельич, Балиу, Мартин, Комесанья, А. Гарсия, Трехо, Паласон.
Запасные: Зидан, Эрнандес, Мараш, Родригеш, Сисс, Лопес, Посо, Суарес, Бебе, Фалькао, Гвардиола, Мартин.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.
- 6 ноября 2021
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