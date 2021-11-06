Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Набиуллин: в команде никто не хочет идти на последнем месте. Верю, что всё будет хорошо

Набиуллин: в команде никто не хочет идти на последнем месте. Верю, что всё будет хорошо
Комментарии

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча команд завершилась победой самарцев со счётом 3:0.

«Надеюсь, что тренера найдут. Команда у нас хорошая. Верю, что дальше будет всё хорошо.

До конца части этого сезона улучшений не будет? Я не могу ничего сказать. Я думаю и надеюсь, что мы сможем эту проблему решить. Никто в команде не хочет идти на последнем месте. Мы в команде об этом разговаривали. Сейчас главное собраться и начать побеждать», — сказал Набиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков

В следующем туре «Крылья Советов» будут принимать «Урал». В свою очередь «Химки» в гостях встретятся с ЦСКА.

Новость по теме
«Крылья Советов» разгромили «Химки» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021