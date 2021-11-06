Набиуллин: в команде никто не хочет идти на последнем месте. Верю, что всё будет хорошо

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча команд завершилась победой самарцев со счётом 3:0.



«Надеюсь, что тренера найдут. Команда у нас хорошая. Верю, что дальше будет всё хорошо.



До конца части этого сезона улучшений не будет? Я не могу ничего сказать. Я думаю и надеюсь, что мы сможем эту проблему решить. Никто в команде не хочет идти на последнем месте. Мы в команде об этом разговаривали. Сейчас главное собраться и начать побеждать», — сказал Набиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков



В следующем туре «Крылья Советов» будут принимать «Урал». В свою очередь «Химки» в гостях встретятся с ЦСКА.