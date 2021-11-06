Набиуллин: в команде никто не хочет идти на последнем месте. Верю, что всё будет хорошо

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча команд завершилась победой самарцев со счётом 3:0.
«Надеюсь, что тренера найдут. Команда у нас хорошая. Верю, что дальше будет всё хорошо.
До конца части этого сезона улучшений не будет? Я не могу ничего сказать. Я думаю и надеюсь, что мы сможем эту проблему решить. Никто в команде не хочет идти на последнем месте. Мы в команде об этом разговаривали. Сейчас главное собраться и начать побеждать», — сказал Набиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков
В следующем туре «Крылья Советов» будут принимать «Урал». В свою очередь «Химки» в гостях встретятся с ЦСКА.
- 6 ноября 2021
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