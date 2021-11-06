«Алавес» обыграл «Леванте», забив победный гол в добавленное время

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 13-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился полузащитник «Леванте» Хорхе де Фрутос, ему ассистировал Микаэль Мальса.
Де Фрутос открывает счёт в матче:
На 77-й минуте нападающий «Алавеса» Хоселу сравнял счёт с пенальти.
В добавленное ко второму тайму время Хоселу с передачи Мартина Агиррегабирии забил победный мяч.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Антонио Сересо Парфеноф и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.
«Алавес» набрал 13 очков в 12 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (6) — на 20-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
- 6 ноября 2021
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