Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Норвич» объявил об отставке главного тренера после первой победы в АПЛ

«Норвич» объявил об отставке главного тренера после первой победы в АПЛ
Комментарии

45-летний немецкий специалист Даниэль Фарке, возглавлявший «Норвич Сити», был отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «канареек» на официальном сайте.

Помимо Фарке, клуб также покинули члены его тренерского штаба – Эдди Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Сегодня, 6 ноября, «Норвич» одолел на выезде «Брентфорд» (2:1), что стало первой победой команды из Нориджа в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года. Контракт немецкого наставника с клубом был рассчитан до 2025 года. Специалист дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.

«Канарейки» набрали 5 очков в 11 матчах и занимают 20-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26).

Новость по теме
«Норвич» обыграл «Брентфорд» и одержал первую победу в АПЛ, Норманн забил гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021