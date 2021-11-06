«Норвич» объявил об отставке главного тренера после первой победы в АПЛ

45-летний немецкий специалист Даниэль Фарке, возглавлявший «Норвич Сити», был отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «канареек» на официальном сайте.
Помимо Фарке, клуб также покинули члены его тренерского штаба – Эдди Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Сегодня, 6 ноября, «Норвич» одолел на выезде «Брентфорд» (2:1), что стало первой победой команды из Нориджа в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года. Контракт немецкого наставника с клубом был рассчитан до 2025 года. Специалист дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.
«Канарейки» набрали 5 очков в 11 матчах и занимают 20-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26).
- 6 ноября 2021
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