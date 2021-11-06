Зиньковский рассказал, как развивается ситуация с продлением контракта с «Крыльями»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как развивается ситуация с пролонгацией действующего контракта с самарским клубом.

«Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать — думаем и ждём. Как оно будет, не могу сейчас сказать. Дождёмся зимы и там уже все решим. Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года. Полузащитник провёл за самарскую команду 101 матч, отметился 14 голами и 24 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в € 2,5 млн.