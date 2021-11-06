Ребров: Ещенко очень глубоко разбирается в футболе. В будущем мы получим отличного тренера
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Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, который недавно завершил карьеру игрока и занял должность технического координатора красно-белых, высоко оценил тренерские задатки защитника Андрея Ещенко.
«Ещенко? За последние года два–три, когда мы стали чаще находиться на скамейке, я понял, насколько глубоко он разбирается в футболе. Во время игры он говорит правильные вещи, грамотно подсказывает игрокам на поле. Идеальное место Ещенко — в тренерском штабе. Молодой русский тренер, который в хорошем коллективе будет расти и развиваться. В будущем мы получим отличного специалиста! У Андрея уже есть лицензия категории А, до PRO осталось чуть-чуть», — приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака».
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