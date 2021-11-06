«Реал» — «Райо Вальекано»: Кроос вывел хозяев вперёд

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 13-го тура испанской Примеры «Реал» — «Райо Вальекано».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Тони Кроос.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано».
«Реал» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Райо Вальекано» (20) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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