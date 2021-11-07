Зиньковский: не знаю, какой у «Крыльев» максимум, но многие думают о еврокубках

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу амбиций и настроя самарской команды.

«Недооценки «Химок» не было. Если вспоминать кубковую игру, то там из-за большого количества замен что-то не получилось и игра сломалась. В чемпионате мы настроены всегда. Даже если что-то не получается, мы можем не выиграть, но игра будет не такая, как в Кубке.

Какой максимум этих «Крыльев»? Сейчас уже не знаю, сейчас многие думают про еврокубки (смеётся). Мы идём матч за матчем. Следующий матч с «Уралом» будет тяжёлым», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года. Полузащитник провёл за самарскую команду 101 матч, отметился 14 голами и 24 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в € 2,5 млн.