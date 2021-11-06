Полузащитник «Барселоны» Коутиньо отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщает Catalunya Radio.



По информации источника, журналисты, находившиеся рядом со скамейкой запасных, видели, что бразилец во втором начал разминку, но отказался выйти на поле.



Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан отказался комментировать данную ситуацию на послематчевой пресс-конференции.



«Я не слежу за теми футболистами, которые разминаются, или теми, кто находится на скамейке запасных», — сказал испанский специалист.



Матч «Сельта» — «Барселона» завершился вничью – 3:3. За хозяев дубль оформил Яго Аспас, ещё один мяч забил Нолито. За каталонцев по разу отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.