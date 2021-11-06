Рангник хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Сульшера

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в тренерской работе в «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист хочет возглавить «красных дьяволов» в случае увольнения действующего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера, информирует журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».
Рангник был близок к назначению на тренерский мостик «МЮ» в 2019 году, когда Сульшер также был под угрозой увольнения. Тогда норвежец удержался на своей должности, а Ральф сохраняет интерес к потенциальному трудоустройству в клубе из Манчестера по сей день.
Напомним, «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.
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