Ребров: хочу выстроить в «Спартаке» целую систему подготовки вратарей

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, который недавно завершил карьеру игрока и занял должность технического координатора красно-белых, рассказал о желании создать систему подготовки вратарей в московском клубе.
«Ближе ли мне сейчас менеджерская работа? В данный момент — да. Когда появится четкое понимание моего функционала и все встанет на свои места, параллельно планирую получить вратарскую лицензию. Мне действительно хотелось бы выстроить в «Спартаке» целую систему подготовки вратарей, где Академия, дубль, «Спартак-2» и основа были бы связаны между собой.
Сейчас я нахожусь между всеми как связующее звено, которое должно помогать в обмене информацией между игроками, тренерским штабом, медицинским департаментом и персоналом команды.
Если в самолете, например, сел рядом с главным врачом, то в отеле Лестера меня определили за стол административного штаба. Поворачиваю голову, а вся команда сидит сзади. Снова комок в горле и мысли: как это ребята там, а я отдельно», — приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака».
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