Невилл: думаю, у Сульшера есть несколько недель на то, чтобы всё исправить

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. 6 ноября «Манчестер Юнайтед» уступил на своём поле в матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити». После этого вновь возникли слухи о возможном увольнении Сульшера. За весь матч «МЮ» нанёс всего один удар в створ.



«Уле находится под большим, очень большим давлением. Ему нужна смелая команда.



До конца прошлого сезона было чувство, что команда прогрессирует. «МЮ» занял 2-е место в чемпионате. Все думали, что летние покупки были правильными. В клубе не планировали такое развитие событий.



Знаю, что некоторые фанаты считали правильным назначить две недели назад Антонио Конте. Но руководство «Манчестер Юнайтед» не рассматривало его кандидатуру. Они не были готовы, ведь у них был план в отношении Уле.



Не думаю, что есть вероятность увольнения Уле по ходу сезона. Разве что, если команда упадёт совсем низко в АПЛ. Сейчас она отстаёт от лидера на 9 очков. «МЮ» не должен быть так далеко. Никто не ожидал, что клуб упадёт так низко. Думаю, у Уле есть несколько недель на то, чтобы решить проблемы», — цитирует Невилла Sky Sports.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».