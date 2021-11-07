Рой Кин: поражение «МЮ» в матче с «Сити» было ещё хуже, чем в игре с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о поражении «красных дьяволов» в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 0:2.



«Этот матч оставил даже более неприятное ощущение, чем поражение в игре с «Ливерпулем». Это было очень слабо. Разница в классе, качестве, принятии решений, фактически во всём. Есть старая поговорка, играли мальчики против мужчин. Но «Манчестер Юнайтед» действительно совсем слаб, это невероятно.



Уле-Гуннар Сульшер должен взять на себя ответственность за это. Я защищал его последние два года. Но он тренер этой команды. Он вместе со своими помощниками должен выжимать больше из этих игроков. «Манчестер Юнайтед» находится в плохой ситуации, но из неё есть выход. Может ли его найти Уле? Большой вопрос. Я надеюсь, но сейчас это уже больше надежда, чем вера», — цитирует Кина Sky Sports.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».