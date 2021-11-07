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«Ман Юнайтед» нанёс больше ударов в створ своих ворот, чем в ворота «Манчестер Сити»

«Ман Юнайтед» нанёс больше ударов в створ своих ворот, чем в ворота «Манчестер Сити»
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«Манчестер Юнайтед» нанёс больше ударов в створ ворот собственного вратаря Давида де Хеа, чем в ворота «Манчестер Сити» во время матча 11-го тура чемпионата Англии, сообщается в «твитере» ESPN UK.

Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.

«Красные дьяволы» по ходу матча нанесли всего один удар в створ ворот соперника.

«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» потерпели третье поражение за последние четыре матча «Манчестер Сити» (23) – на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 26 очков. «Горожане» выиграли третий матч в четырёх играх.

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