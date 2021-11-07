Дешам не исключил, что вернётся к работе с клубами после сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что может вернуться к руководству клубом после завершения работы в национальной команде.
«Честно говоря, не знаю, какой будет моя жизнь после работы в сборной Франции, но уверен, что всё будет хорошо. У меня всегда есть возможность вернуться к тренерской работе в клубе. Мне необходим адреналин. На данный момент я не вижу возможности получить его где-то за пределами поля.
Буду ли я баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции? Это мне не нужно. Это более политическая роль. Может быть в какой-то момент мне будет это интересно, но пока я хочу быть поближе к полю, чтобы получать необходимый адреналин», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Ранее Дешам тренировал «Монако», «Ювентус» и «Марсель». Действующее соглашение специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитано до лета 2022 года.
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