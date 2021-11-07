Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам не исключил, что вернётся к работе с клубами после сборной Франции

Дешам не исключил, что вернётся к работе с клубами после сборной Франции
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что может вернуться к руководству клубом после завершения работы в национальной команде.

«Честно говоря, не знаю, какой будет моя жизнь после работы в сборной Франции, но уверен, что всё будет хорошо. У меня всегда есть возможность вернуться к тренерской работе в клубе. Мне необходим адреналин. На данный момент я не вижу возможности получить его где-то за пределами поля.

Буду ли я баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции? Это мне не нужно. Это более политическая роль. Может быть в какой-то момент мне будет это интересно, но пока я хочу быть поближе к полю, чтобы получать необходимый адреналин», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Ранее Дешам тренировал «Монако», «Ювентус» и «Марсель». Действующее соглашение специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитано до лета 2022 года.

Новость по теме
Дешам: Бензема потрясающе эффективен, он заметно повзрослел как человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021