Дешам не исключил, что вернётся к работе с клубами после сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что может вернуться к руководству клубом после завершения работы в национальной команде.



«Честно говоря, не знаю, какой будет моя жизнь после работы в сборной Франции, но уверен, что всё будет хорошо. У меня всегда есть возможность вернуться к тренерской работе в клубе. Мне необходим адреналин. На данный момент я не вижу возможности получить его где-то за пределами поля.



Буду ли я баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции? Это мне не нужно. Это более политическая роль. Может быть в какой-то момент мне будет это интересно, но пока я хочу быть поближе к полю, чтобы получать необходимый адреналин», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Ранее Дешам тренировал «Монако», «Ювентус» и «Марсель». Действующее соглашение специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитано до лета 2022 года.