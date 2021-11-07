Анчелотти: удивительно, что «Барселона» так сильно отстала от «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о неудачных результатах каталонской «Барселоны» по ходу нынешнего сезона и о назначении Хави на пост главного тренера сине-гранатовых.
«Сможет ли «Барселона» вернуться в чемпионскую гонку после прихода Хави? Мне сложно говорить о «Барселоне»… Я уважаю этот клуб, уважаю Хави и желаю ему всего наилучшего. У каталонского клуба есть необходимый уровень мастерства, чтобы выбраться из этого кризиса. Удивительно, что «Барселона» так сильно отстала от «Реала», но она может вернуться в игру, ведь сезон очень длинный, а Ла Лига очень конкурентоспособна. Всё ещё может случиться», — приводит слова Карло Анчелотти AS.
Напомним, после 12 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 27 очков. «Барселона» (17) – на 9-м месте. В последнем матче чемпионата сине-гранатовые сыграли вничью с «Сельтой» (3:3).
Видеообзор матча «Сельта» — «Барселона»
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