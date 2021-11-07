«Урал» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Урал» — «Зенит». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).