«Ростов» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Ростов» — «Рубин». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (13) располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).