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19:00 Мск
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«Спартак» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 14-го тура РПЛ

«Спартак» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 14-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Сергей Цыганок (Владивосток).

«Локомотив» набрал 24 очка в 13 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте.

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