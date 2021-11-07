«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 7 ноября, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (29).
- 7 ноября 2021
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