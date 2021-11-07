«Спартак» — «Локомотив»: прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 7 ноября, состоится игра «Спартак» — «Локомотивом». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире игру «Спартак» — «Локомотив» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Матч 14-го тура чемпионата России обслужит бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (29) является лидером турнира.
- 7 ноября 2021
-
19:09
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:04
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
16:59
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:23
-
16:21