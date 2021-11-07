«Спартак» — «Локомотив»: прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 7 ноября, состоится игра «Спартак» — «Локомотивом». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире игру «Спартак» — «Локомотив» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Матч 14-го тура чемпионата России обслужит бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (29) является лидером турнира.