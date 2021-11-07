«Арсенал» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Уотфорд». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Уотфорд».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

Лондонский «Арсенал» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 16-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».