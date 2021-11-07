«Арсенал» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Уотфорд». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Уотфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
Лондонский «Арсенал» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 16-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
16:07
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:25
-
15:14
-
15:14
-
15:12
-
15:04
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
12:54
-
12:52
-
12:43
-
12:42
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
Партнерский контент