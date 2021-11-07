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«Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут Ли Беттс и Адам Нанн. Резервный рефери – Андре Марринер.

«Ливерпуль» набрал 22 очка в 10 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (20) — на 4-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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