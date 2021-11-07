Капитана «Волгаря» удалили за потасовку с одноклубником в матче ФНЛ. Видео
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В матче 21-го тура ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» принимал на своём поле астраханский «Волгарь». Встреча завершилась минимальной победой гостей (1:0).
На 60-й минуте встречи произошёл резонансный эпизод – капитан «Волгаря» Роман Локтионов получил красную карточку за потасовку с одноклубником. Футболист на правах капитана в грубой форме отчитывал Артёма Юсупова за неудачный действия в обороне и даже дал партнёру по команде подзатыльник. В ситуацию вмешался главный арбитр Юнус Кошко, который расценил поступок Локтионова как повод для прямого удаления.
В обзоре матча данный эпизод начинается примерно на отметке 2 минуты 30 секунд:
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