Капитана «Волгаря» удалили за потасовку с одноклубником в матче ФНЛ. Видео

В матче 21-го тура ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» принимал на своём поле астраханский «Волгарь». Встреча завершилась минимальной победой гостей (1:0).

На 60-й минуте встречи произошёл резонансный эпизод – капитан «Волгаря» Роман Локтионов получил красную карточку за потасовку с одноклубником. Футболист на правах капитана в грубой форме отчитывал Артёма Юсупова за неудачный действия в обороне и даже дал партнёру по команде подзатыльник. В ситуацию вмешался главный арбитр Юнус Кошко, который расценил поступок Локтионова как повод для прямого удаления.

В обзоре матча данный эпизод начинается примерно на отметке 2 минуты 30 секунд:

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