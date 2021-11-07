Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фернандеш: «Манчестер Сити» показал, что мы не на одном уровне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал результат матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Мы должны меньше говорить и больше делать. Необходимо меняться, потому что подобное происходило уже много раз. Того, что мы делали, было недостаточно. Если мы хотим быть на одном уровне с «Манчестер Сити», мы должны делать больше. Они показали, что сейчас мы не на одном уровне. Каждый в команде должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно. Нельзя изменить характер кого-то другого. Нужно смотреть на себя и понять, что ты можешь сделать лучше», — приводит слова Фернандеша BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (23) – на 2-м месте.

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