Джан Пьеро Гасперини: в АПЛ я мог бы быть богаче, но менее счастлив

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 12-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:1) прокомментировал 200-ю победу в Серии А в качестве наставника, а также высказался о возможном переходе в клуб английской Премьер-лиги.



«Надеюсь, впереди ещё много побед, потому что я не припомню ни одной лёгкой. Я счастлив в Италии, в Бергамо, и этот образ жизни имеет большое значение для меня. Иногда я думаю о том, что в АПЛ я мог бы быть богаче, но менее счастлив. Я живу не только на поле», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.



Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Ранее в Серии А специалист возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».



«Аталанта» в 12 матчах набрала 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Наполи» (31).

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