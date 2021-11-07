«Урал» — «Зенит»: Дзюба — в стартовом составе гостей

Стали известны составы «Урала» и «Зенита» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулёв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.
«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).
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