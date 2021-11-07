Рахимов: головная боль «Спартака» — линия нападения

Российский тренер Рашид Рахимов высказался по поводу непростой ситуации московского «Спартака». В частности, он затронул тему плохой формы конкретных футболистов.

«Зобнин не в лучшей форме? И не он один. Это можно сказать о ряде атакующих футболистов «Спартака». Мы прекрасно понимаем, какая ситуация в команде. Кто бы что ни говорил, это влияет на ребят, потому что они всё видят и слышат. Здесь важен другой момент: тренерский штаб старается объединить игроков, чтобы они справлялись с негативом. Из ситуации, когда нет побед, не идёт игра, давление со всех сторон, выбираться очень сложно.

В матче с «Лестером» достигнут положительный результат. Теперь важно его закрепить. Но у некоторых наверняка будет присутствовать боязнь проиграть. Чтобы избавиться от внутреннего давления, необходима серия побед. Как только появится больше уверенности в себе, уйдут ошибки с последним пасом и при обыгрыше один в один. Это непростой процесс, но сейчас есть отличная возможность подтянуться к лидерам и прибыть в расположение национальной команды с хорошим настроением.

Мне кажется, что Витория доверяет Игнатову, но конкуренция в команде не самая маленькая. В центре полузащиты неплохо смотрится Руслан Литвинов, восстановился после повреждения Наиль Умяров. У тренерского штаба сейчас куда большая головная боль — что делать с футболистами, которые либо потеряли уверенность, либо выглядят не очень хорошо в физическом плане. Я об Александре Соболеве и Джордане Ларссоне. Первый не в той форме, а второй никак не может найти себя. Плюс травмирован Эсекьель Понсе. Тренерам необходим костяк, а не только 11 игроков, которые выходят на поле в начале матча. Периодически необходимо многое поменять в игре, усилить действия команды. И тут очень важна скамейка запасных», — приводит слова Рахимова RT.