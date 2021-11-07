Агент Рамоса: Серхио не планирует разрывать контракт с «ПСЖ». Нет никаких сомнений
Поделиться
Рене Рамос, агент и брат защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, опроверг информацию о возможном уходе футболиста из парижского клуба.
«Серхио не планирует завершать карьеру или разрывать свой контракт с клубом. В этом нет никаких сомнений. Сейчас у него физическая проблема. Серхио будет играть, когда сможет», — приводит слова Рене Рамоса El Mundo.
Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
«Пари Сен-Жермен» в 13 матчах набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.
Новость по теме«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Серхио Рамосом
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
14:34
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
12:54
-
12:52
-
12:43
-
12:42
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
06:51
-
02:24
-
00:56
-
00:55
Партнерский контент