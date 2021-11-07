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Агент Рамоса: Серхио не планирует разрывать контракт с «ПСЖ». Нет никаких сомнений

Агент Рамоса: Серхио не планирует разрывать контракт с «ПСЖ». Нет никаких сомнений
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Рене Рамос, агент и брат защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, опроверг информацию о возможном уходе футболиста из парижского клуба.

«Серхио не планирует завершать карьеру или разрывать свой контракт с клубом. В этом нет никаких сомнений. Сейчас у него физическая проблема. Серхио будет играть, когда сможет», — приводит слова Рене Рамоса El Mundo.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.

«Пари Сен-Жермен» в 13 матчах набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

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